Sevilla de Suazo y Alexis choca con Deportivo Alavés en duelo clave

Este sábado, Sevilla, con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez entre sus filas, recibe a Deportivo Alavés en un duelo clave por la fecha 24 de la liga española, pues ambos elencos pelean por alejarse de la zona de descenso.

- Sigue al equipo de los chilenos:

Sevilla 1-1 Deportivo Alavés, Finalizado. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 41' Djibril Sow (SEV); 1-1: 51' Toni Martínez (ALA)