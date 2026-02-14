Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Suazo y Alexis choca con Deportivo Alavés en duelo clave
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado en Cooperativa.cl.
Sigue el resultado en Cooperativa.cl.
Este sábado, Sevilla, con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez entre sus filas, recibe a Deportivo Alavés en un duelo clave por la fecha 24 de la liga española, pues ambos elencos pelean por alejarse de la zona de descenso.
- Sigue al equipo de los chilenos:
1-0: 41' Djibril Sow (SEV); 1-1: 51' Toni Martínez (ALA)