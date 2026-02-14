Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago29.6°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Suazo y Alexis choca con Deportivo Alavés en duelo clave

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

Sevilla de Suazo y Alexis choca con Deportivo Alavés en duelo clave
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, Sevilla, con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez entre sus filas, recibe a Deportivo Alavés en un duelo clave por la fecha 24 de la liga española, pues ambos elencos pelean por alejarse de la zona de descenso.

- Sigue al equipo de los chilenos:

1-0: 41' Djibril Sow (SEV); 1-1: 51' Toni Martínez (ALA)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada