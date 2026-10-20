Sevilla presentó reclamo formal por cobertura televisiva del duelo ante Real Madrid

Sevilla, equipo del futbolista chileno Gabriel Suazo, presentó un reclamo formal ante La Liga de España por la producción audiovisual del partido que perdió 4-1 frente a Real Madrid, disputado el pasado domingo en el Estadio "Santiago Bernabéu", y exigió explicaciones por el tratamiento televisivo de distintas acciones polémicas.

Mediante un comunicado oficial, la institución andaluza informó que el escrito fue firmado por su presidente, José María del Nido Carrasco, y enviado al Departamento de Competiciones de La Liga, manifestando su "profunda disconformidad" con la transmisión del encuentro y las declaraciones de Sergio Carranza, responsable de realización y editorial de la competición.

El club denunció un trato desigual en las repeticiones de cuatro jugadas: Una acción de Cucurella sobre Peque que consideró posible penal, un presunto codazo de Arda Güler contra el mismo futbolista que pudo significar una expulsión, una supuesta falta de Konaté sobre Robbie Ure antes del segundo gol madridista y el penal sancionado a favor de Kylian Mbappé.

Sevilla cuestionó que las primeras tres acciones no contaran con imágenes suficientes para su análisis, mientras que el penal favorable a Real Madrid fue exhibido mediante diversas repeticiones y ángulos televisivos.

La entidad sostuvo que las jugadas de Cucurella, Güler y Konaté fueron "omitidas intencionadamente del resumen oficial del partido", pese a que posteriormente circularon registros difundidos por otras señales televisivas.

Asimismo, expresó su rechazo a los criterios de realización audiovisual expuestos públicamente por Carranza, especialmente por la posibilidad de que la selección de imágenes dependa de las protestas de los futbolistas, la decisión inicial del árbitro o la apreciación del encargado de la transmisión.

Entre sus exigencias, Sevilla solicitó la entrega de todas las grabaciones originales de las cuatro jugadas, información sobre las cámaras utilizadas y los responsables de la producción, además de los protocolos que regulan las transmisiones y los resúmenes oficiales.

También pidió preservar los registros audiovisuales ante eventuales acciones judiciales e investigar lo sucedido para determinar responsabilidades y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo para todos los equipos.

El comunicado abordó, además, una reunión sostenida este martes con el Comité Técnico de Arbitros (CTA), instancia en la que Sevilla manifestó su desacuerdo con las explicaciones recibidas sobre las jugadas controvertidas. Según el club, el encuentro se desarrolló de manera respetuosa, aunque ambas partes mantuvieron "evidentes puntos de vista divergentes".

La reclamación representa un nuevo capítulo de la controversia que comenzó después de la irónica reacción de Sevilla en redes sociales, donde insinuó haber sufrido un "robo" ante Real Madrid. En aquel compromiso, Suazo fue titular, capitán y disputó los 90 minutos.