Sevilla se salvó tras un agónico penal de Suazo y rescató un empate contra Girona

Sevilla, de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, sumó un nuevo traspié en su baja temporada en la liga española, exigiéndose para empatar 1-1 como local ante Girona por la fecha 23.

El partido, aplazado un día por un temporal en Andalucía, de inicio comenzó mal para los de Nervión, pues Girona abrió la cuenta al minuto de juego gracias a Thomas Lemar.

La escuadra andaluza, con Suazo titular y Alexis en cancha desde los 74', pasó serios sustos que pudieron aumentar la ventaja. Los catalanes controlaron más y mejor el balón fuera de casa, más allá de algunos acercamientos locales.

El zaguero Kike Salas logró la igualdad en el tiempo adicional, específicamente a los 90+2'.

Sin embargo, los corazones albirrojos se paralizaron con una inesperada falta penal cometida por Suazo en los últimos segundos del agregado, y que le valió tarjeta amarilla.

El arquero griego Odisseas Vlachodimos, uno de los jugadores destacados en medio de la mala campaña, salvó a Sevilla -y de paso al carrilero chileno- atajándole el tiro a Christian Stuani. Tras aquella acción sonó el pitazo final.

Así, el cuestionado elenco de Matías Almeyda sigue complicado en la tabla de posiciones: Aunque figura en el puesto 13 con 25 puntos, se ubica sólo tres puntos por encima de la zona de descenso.

El próximo partido de Sevilla será el sábado 14 de febrero ante Deportivo Alavés, a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).