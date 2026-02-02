Ter Stegen sufrió nueva lesión y arriesga perderse toda la temporada

El alemán Marc-André ter Stegen, portero de Girona, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de La Liga española del pasado sábado contra Real Oviedo y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión.

El internacional germano, cedido por FC Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en Girona durante el presente mercado para tener minutos de cara al Mundial, porque Joan García es el titular indiscutible en Barça para Hansi Flick.

Preguntado por la nueva lesión del guardameta durante la rueda de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra Albacete, el entrenador de Barcelona le ha mostrado este lunes su apoyo.

"Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha declarado.