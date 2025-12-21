Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tradición navideña: Hinchas de Real Betis arrojaron peluches a la cancha en el Estadio La Cartuja

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Como cada Navidad, los hinchas de Real Betis cumplieron su tradición y arrojaron cientos de peluches a la cancha durante el partido con Getafe en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con la finalidad de que lleguen a manos de niños más necesitados en los festejos de fin de año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados