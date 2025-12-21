Pellegrini y la goleada de Betis: Fue un regalo para la hinchada en fin de año y Navidad

El técnico chileno Manuel Pellegrini celebró la goleada de 4-0 que Real Betis le asestó a Getafe por la liga española y destacó el bálsamo de confianza que significó despedir el 2025 con tan abultado marcador.

"Por suerte pudimos hacer un muy buen partido. Lo hemos hablado antes con el plantel; este partido tenía que ser la coronación de un muy buen año", señaló en zona mixta tras el encuentro.

"Un regalo para la hinchada; que se fuera de fin de año y Navidad con el regalo de ver a su equipo como jugamos hoy: Con un gran triunfo y un marcador muy importante, que demostró el nivel que puede tener este equipo a pesar de varias bajas que hemos tenido", expresó.

El "Ingeniero" hizo un balance de esta primera mitad de temporada: "Por suerte estamos ya en octavos de final en la Copa del Rey. En la Europa League estamos entre los ocho clasificados, a un punto del puntero. Y en La Liga, con 28 puntos, todavía con dos partidos jugarse en la primera vuelta, ganarlos sería muy bueno".

"Siempre, como he dicho, con la ambición de seguir creciendo, avanzando y querer siempre dar un poco más. Veo al plantel comprometido y con mucha constancia en tener esa mejoría", añadió.

"Independiente del resultado en que estábamos, salimos a buscar más goles. Siempre hay méritos propios y falencias del rival, pero una cosa va de la mano con la otra. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace y busca seguir mejorando", complementó posteriormente en conferencia de prensa.