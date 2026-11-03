Una hija de apenas 16 meses: El lado más doloroso de la muerte de Jesús de Miguel

La trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero de CD Tenerife que falleció a los 30 años, dejó una historia familiar especialmente dolorosa: El futbolista español era padre de Carla, una niña de apenas 16 meses, fruto de su relación con su pareja, María.

La pequeña nació en junio de 2025, cuando el atacante todavía defendía a Castellón. El club anunció públicamente su llegada al mundo y felicitó al jugador, conocido como "Demi", por su reciente paternidad. Apenas un año y cuatro meses después, la niña perdió a su padre en circunstancias que conmocionaron al fútbol español.

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, De Miguel era un delantero zurdo de 1,90 metros que construyó su carrera desde las categorías inferiores. Se formó en Leganés y pasó por Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero, antes de destacar en Unionistas de Salamanca y Castellón, donde marcó 16 goles en la temporada 2023-2024 y consiguió el ascenso a Segunda División.

En julio de 2025 llegó a CD Tenerife, club en el que decidió permanecer pese a recibir ofertas de otros equipos. Su vínculo con la isla comenzó durante su adolescencia y terminó por convertirse en su hogar. Allí celebró otro ascenso y continuó persiguiendo el objetivo de consolidarse en el fútbol profesional, mientras disfrutaba de sus primeros meses como padre.

Su carrera terminó abruptamente tras el choque con el arquero Jesús Owono durante el partido ante FC Andorra, que le provocó un paro cardiorrespiratorio. El atacante falleció este martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria. Su partida dejó a María y a la pequeña Carla en medio de una tragedia que también golpeó a compañeros, amigos e hinchas del fútbol español.