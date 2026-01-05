Jugador de Metz quedó gravemente herido en incendio de Año Nuevo en Suiza

En un trágico hecho que se vivió durante la celebración de Año Nuevo, un bar de Suiza se incendió por negligencia humana y como resultado del incendio, 40 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas.

Uno de los que estaba en el local de Crans-Montana era Tahirys Dos Santos, jugador de 19 años de las divisiones inferiores de Metz.

Al momento del incendio, el futbolista se encontraba en el primer piso del bar y logró escapar del infierno. Sin embargo, una vez afuera, se dio cuenta de que su novia seguía adentro y regresó para sacarla de las llamas. Ambos pudieron sobrevivir, pero Tahirys quedó gravemente herido y los dos aún luchan por su vida en el hospital.

"No puedo decir que esté bien porque está sufriendo terriblemente. Tiene quemaduras en aproximadamente el 30 por ciento del cuerpo", dijo su agente a BFMTV.

Tahirys sufrió quemaduras en la nuca y en gran parte del cuerpo. Y todavía no hay novedades respecto del caso.