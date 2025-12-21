Cambio histórico: El atípico Boxing Day 2025 que tendrá la Premier League

Cada 26 de diciembre la Premier League de Inglaterra vibra con el llamado "Boxing Day" que suele dar grandes partidos ad portas del fin de año, pero este 2025 tendrá una enorme, e incluso histórica, particularidad.

La idea original de esta fecha era disputar toda una fecha del torneo -o al menos la mayoría- el mismo día, aprovechando el feriado heredado de la antigua costumbres de las clases altas que le daban regalos a su servidumbre después de Navidad.

Sin embargo, la tradición se romperá ya que este año sólo se jugará un partido: Manchester United vs. Newcastle United, a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

Será el Boxing Day con menos duelos de la historia, sin contar el receso total que tuvo la liga inglesa durante la Segunda Guerra Mundial y algunos años en los que la agenda se corrió para el día 27.

La explicación recae en los contratos de televisión, pues por temporada 33 fechas de la Premier deben jugarse en fin de semana y solo cinco entre semana. Por esa razón, además de ser los días con mayor audiencia, el resto de la jornada 18 será entre el sábado 27 y domingo 28.

Cabe señalar que únicamente la Premier League tendrá este inédito cambio, pues el resto de categorías del fútbol inglés disputará todos sus partidos el viernes 26, como es tradicional.