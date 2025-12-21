Síguenos:
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Gaza enfrenta un colapso sanitario sin precedentes por la crítica escasez de medicamentos

Periodista Digital: EFE

La Franja padece una alarmante falta de suministros médicos, con un 62% de los fármacos de atención primaria no disponibles.

La situación pone en riesgo de recaídas graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares, a 288.208 pacientes, según alertó el Ministerio de Sanidad palestino.

 EFE (referencial)

La crisis se extiende a servicios vitales: el 70% de los medicamentos de oncología están agotados, los suministros para bancos de sangre solo cubren el 59% y existe un déficit del 38% en urgencias y cuidados intensivos.

El 62% de los medicamentos de atención primaria no están disponibles y los limitados suministros no cubren las necesidades de los pacientes en la Franja de Gaza, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Un total de 288.208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, añadió la Sanidad gazatí.

La Lista de Medicamentos Esenciales, contemplado por Sanidad para su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población.

"El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total. Esto ha provocado una drástica disminución de su capacidad para prestar servicios de diagnóstico y tratamiento, junto con una grave escasez de medicamentos", señaló un comunicado.

 

Imagen foto_00000002
El sistema sanitario del enclave palestino se encuentra en un "grave estado de deterioro sin precedentes" tras dos años de guerra y un bloqueo total. (FOTO: EFE)

La crítica situación de los medicamentos de oncologia

El 70% de los medicamentos del servicio de oncología tampoco están disponibles; las pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre solo cubren al 59%; y existe un déficit del 38% en servicios de urgencias y cuidados intensivos, que podría privar a 200.000 pacientes de atención de urgencias, de acuerdo al ministerio.

"Se han suspendido por completo los servicios de cateterismo cardíaco y cirugía a corazón abierto, ya que el 100% de los medicamentos y consumibles médicos necesarios no están disponibles", completó el ministerio.

Por otra parte, sobre las evacuaciones médicas en Gaza, la OMS reportó semanas atrás que desde el inicio del conflicto (octubre de 2023) se pudieron efectuar 10.645, pero solo en el periodo entre julio de 2024 y fines del pasado noviembre más de 1.000 pacientes fallecieron mientras esperaban ser llevados fuera de la Franja para su tratamiento.

