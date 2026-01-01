Chelsea oficializó la salida de Enzo Maresca tras un irregular cierre de año

El fútbol inglés comenzó el 2026 con una noticia de alto impacto. Chelsea comunicó este jueves, a través de sus canales oficiales, que Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión llegó luego de una racha de resultados que alejó al club de los primeros puestos de la tabla.

La presión sobre el italiano aumentó considerablemente en la última semana de diciembre. El pasado martes 30, Chelsea solo rescató un empate 2-2 frente a Bournemouth, resultado que se sumó a la dolorosa derrota por 1-2 ante Aston Villa el sábado 27 en Stamford Bridge. Estos marcadores dejaron al equipo en la quinta posición de la Premier League con 30 puntos, fuera de la zona de clasificación a la Champions.

En su comunicado, la institución valoró los logros conseguidos por el técnico durante su gestión. Maresca guio al equipo a la conquista de la UEFA Conference League y, más recientemente, al título del Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, la directiva consideró que era necesario un cambio de rumbo para asegurar los objetivos de la temporada.

"Con objetivos clave aún por disputar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada", explicó Chelsea en su publicación oficial.

Más allá de los números, la prensa británica apuntó a razones extrafutbolísticas. Según detalló The Guardian, la relación entre Maresca y la directiva se rompió definitivamente en las últimas 24 horas debido a una "profunda insatisfacción" con su conducta fuera de la cancha.

El medio inglés aseguró que la situación se volvió insostenible desde mediados de diciembre, cuando el técnico realizó comentarios crípticos sobre haber vivido sus "peores 48 horas" en el club tras una victoria sobre Everton, declaraciones que generaron molestia en la cúpula de Chelsea.

Actualmente, el cuadro de Londres se encuentra a dos unidades de Liverpool (cuarto) y a nueve de Aston Villa (tercero), por lo que la urgencia de sumar puntos motivó la drástica determinación en las oficinas de Stamford Bridge.