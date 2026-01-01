Damián Pizarro sigue en Chile y suena con fuerza en Colo Colo

El futuro de Damián Pizarro parece estar nuevamente en el Estadio Monumental. El delantero chileno se encuentra en Chile, una señal inequívoca de su situación en Europa, ya que su actual equipo, Le Havre, tiene un compromiso programado por la Ligue 1 para este domingo, duelo para el cual el atacante no entrará en la convocatoria.

La presencia del ariete en nuestro país responde a una operación que lidera Udinese. El club italiano, dueño de la carta del jugador, determinó que Pizarro debe regresar a Sudamérica para sumar los minutos y el roce competitivo que no logró consolidar en su estadía en Francia.

Según trascendió, las negociaciones apuntan a un préstamo por una temporada y media. Para concretar el fichaje, Colo Colo tiene que pagar el 50 por ciento del sueldo que el futbolista percibe actualmente en el contrato con la escuadra francesa.

Para cerrar el acuerdo solo resta un trámite administrativo: Que Le Havre oficialice la desvinculación de Pizarro para la segunda parte de la temporada 2025-2026.

De concretarse la firma en las próximas horas, Pizarro se integraría a los trabajos de Colo Colo, equipo que iniciará su pretemporada la próxima semana con miras a los desafíos nacionales e internacionales de este año.