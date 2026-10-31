Crystal Palace contó con Osorio en caída ante Tottenham y sigue en zona de descenso

Crystal Palace, con Darío Osorio entrando en el segundo tiempo, perdió por 2-0 ante Tottenham en Londres y sumó su tercera derrota consecutiva, manteniéndose en la zona de descenso en la novena fecha de la Premier League.

Osorio fue suplente y entró en el minuto 77, cuando el marcador era desfavorable y su equipo estaba con 10 jugadores.

La expulsión que afectó a Crystal Palace fue tempranera, con roja directa a Jean-Philippe Mateta en el minuto 13, por un planchazo a Micky Van de Ven.

Los goles de los Spurs fueron de Archie Gray (25') y Jan Paul Van Hecke (73'), que dejaron al cuadro londinense con 12 puntos en el octavo puesto del torneo.

Crystal Palace, por su lado, está con solo siete positivos en el 18° octavo, en el antepenúltimo lugar en zona de descenso.

En la próxima fecha, Crystal Palace tendrá que recibir a Liverpool, mientras que Tottenham enfrentará a Leeds United.