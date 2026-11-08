Darío Osorio sumó minutos en dura caída de Crystal Palace ante Liverpool

El delantero chileno Darío Osorio jugó los últimos 30 minutos en la dura caída de Crystal Palace ante Liverpool por 1-3 por la fecha 10 de la Liga Premier de Inglaterra en un resultado que dejó a las "águilas" como colista.

El cuadro rojo hizo gala de su superioridad a los 40 minutos cuando el argentino Alexis MacAllister abrió la cuenta.

En el segundo tiempo, Liverpool mantuvo su dominio y a los 54' el alemán Florian Wirtz aumentó.

Ahí, el técnico de Crystal Palace dispuso del ingreso de Osorio, quien se mostró y generó buen fútbol en zona media, entrando mucho en contacto con el balón.

Eso sí, Liverpool aumentó gracias a Alexander Isak quien a los los 89' anotó el tercero.

El Palace logró descontar con un tanto de penal de Eddie Nketiah a los 90+5' luego de una falta precisamente sobre Osorio.

Con este resultado, Crystal Palace se mantuvo en los 7 puntos y se mantuvo en zona de descenso.