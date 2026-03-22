Derbi entre Newcastle y Sunderland se interrumpió por presuntos insultos racistas

El derbi entre Newcastle United y Sunderland fue suspendido temporalmente en la segunda mitad tras denunciarse presuntos insultos racistas dirigidos al defensa Lutsharel Geertruida por parte de la hinchada local.

El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, detuvo el partido a pocos minutos de inciado el segundo tiempo. Al ser informado de los hechos, el juez mantuvo conversaciones con los capitanes y miembros de ambos cuerpos técnicos para evaluar la situación.

El incidente se produjo durante una pausa propia del juego, momento en el que el centrocampista de Sunderland Granit Xhaka alertó al colegiado de los comentarios procedentes del público.

La Premier League confirmó en un comunicado que el encuentro se detuvo siguiendo el protocolo contra la discriminación y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

El organismo expresó su apoyo al jugador y a ambos clubes, subrayando que "el racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad" y reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades para garantizar que los estadios sean espacios seguros e inclusivos.

En lo deportivo, Sunderland se sobrepuso al ingrato momento y logró el triunfo por 2-1: Chemsdine Talbi (57') y Brian Brobbey (90') dieron vuelta el marcador, pues Newcastle estaba en ventaja desde el minuto 10 con gol de Anthony Gordon.