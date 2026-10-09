DT de Ipswich Town abordó la polémica salida de Marcelino Núñez de La Roja
Gary O'Neil fue consultado por la polémica decisión del volante en la gira por Norteamérica.
Gary O'Neil fue consultado por la polémica decisión del volante en la gira por Norteamérica.
Gary O'Neil, técnico de Ipswich Town, abordó salida de Marcelino Núñez de la selección chilena durante la gira en Norteamérica por la fecha FIFA, y evitó profundizar en la polémica.
"No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho", expresó el técnico, en la previa del duelo con Fulham.
Además, precisó que "todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana (sábado), y eso es precisamente lo que ha hecho".
Ipswich Town enfrentará a Fulham este sábado, a las 11:00 horas (13:00 GMT), en una nueva fecha de la Premier League.