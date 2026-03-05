El desafiante mensaje de Guardiola tras sorpresivo tropiezo de Manchester City

El entrenador español Josep Guardiola afirmó que Manchester City no abandonará la disputa por el título de Premier League tras igualar 2-2 frente a Nottingham Forest. El conjunto de Manchester desperdició la ventaja en dos ocasiones durante el compromiso disputado en Reino Unido, resultado que permitió a Arsenal estirar su diferencia en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Estoy decepcionado con el resultado, creo que hicimos todo para ganar. Tuvimos ocasiones al final y durante el partido, pero hay que seguir. Quedan muchos partidos y no hay tiempo para mirar atrás, hay que mirar adelante", declaró el estratego de Sampedor en conversación al finalizar el encuentro disputado en Manchester.

Josep Guardiola optó por no profundizar en las controversias arbitrales del duelo, específicamente sobre tres posibles lanzamientos penales no sancionados a favor de su equipo. Dos de las jugadas involucraron al delantero noruego Erling Haaland y otra al mediocampista español Rodrigo Hernández, ante lo cual el conductor técnico respondió de forma tajante: "No tengo nada que decir, nada que decir".

El calendario inmediato para Manchester City contempla que este sábado enfrentará a Newcastle United por la FA Cup, mientras que la próxima semana iniciará su llave de octavos de final en la Champions League frente a Real Madrid en España, duelos que marcan el futuro de la temporada en Europa.

Tras 28 jornadas disputadas en Reino Unido, la escuadra que dirige el profesional hispano se mantuvo en la segunda ubicación, a la espera de recuperar su partido pendiente para recortar distancia con el puntero.