Erling Haaland sufrió una lesión menor a diez días del choque ante Real Madrid

A solo diez días del trascendental cruce de octavos de final de la Champions League frente a Real Madrid, el delantero noruego de Manchester City, Erling Haaland, encendió las alarmas tras quedar fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado ante Leeds United. El atacante presentó un inconveniente físico durante una sesión de práctica realizada hace 48 horas.

El técnico español de Manchester City, Josep Guardiola, detalló la situación del artillero en la antesala del encuentro liguero. "Hace dos días en un entrenamiento tuvo un problema y sufrió una lesión menor. No es un gran problema, pero no pudo jugar contra Leeds United", explicó el estratega ante los micrófonos de la cadena Sky Sports en Inglaterra.

La baja del seleccionado de Noruega resultó sorpresiva, dado que el futbolista participó con normalidad en la reciente victoria contra Newcastle United. Actualmente, el ariete lideró la tabla de anotadores de su escuadra con un registro de 29 tantos en 38 compromisos disputados durante la presente temporada.

El cuerpo médico del conjunto ciudadano inició de inmediato los trabajos de recuperación con el objetivo de contar con el jugador para la visita a España. La evolución de la dolencia será monitoreada jornada a jornada, buscando que el "Androide" llegue en plenitud de condiciones al primer duelo de la llave contra Real Madrid.

De esta forma, Manchester City debió rearmar su ofensiva en la Premier League sin su principal carta de gol. La prioridad de la dirigencia y el staff técnico apuntó a resguardar la integridad del futbolista para asegurar su presencia en la recta final de la máxima competición europea.