Fin del ciclo: Manchester United despidió a Ruben Amorim

Este lunes, el Manachester United hizo oficial el despido de Ruben Amorim como entrenador por los malos resultados obtenidos.

Amorim dejó su puesto en un ambiente mermado no solo por la mala cosecha de resultados, sino también, por la mala relación que tenía con la dirigencia, en especial con Jason Wilcox, director deportivo del club.

Posterior al empate frente a Leeds el domingo, el portugués señaló que su intención no solo era ser entrenador sino manager, dando a entender que requería de más participación en la toma de decisiones. Además, pidió al área de fichajes que "hagan su trabajo", apuntando directamente a Wilcox, lo que terminó de quebrar el vínculo con la dirigencia.

El técnico se despide dejando al United sexto en Premier League y a 17 puntos del líder Arsenal. En tanto a su desempeño, en los 14 meses que estuvo al mando de los "Diablos rojos" solo ganó 25 de los 63 partidos que dirigió, teniendo un 32 por ciento de rendimiento en el torneo local.

"Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League. El club agradece a Ruben su contribución y le desea lo mejor para el futuro", señaló el club en el comunicado oficial.

Amorim se convirtió en el décimo técnico en dejar su cargo del Manchester United, tras la salida de Alex Ferguson.