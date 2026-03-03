Guardiola criticó el calendario de Manchester City antes del cruce con Real Madrid

El entrenador español Josep Guardiola reclamó por la ajustada programación que enfrentará el equipo inglés Manchester City en los días previos a su encuentro ante el club español Real Madrid por la Liga de Campeones.

El DT cuestionó los horarios nocturnos definidos para la FA Cup y apuntó directamente a las autoridades por la desventaja física. "Gracias, muchas gracias por darnos menos recuperación para el partido contra Real Madrid", afirmó con ironía durante su intervención en Inglaterra.

Manchester City recibirá este miércoles en el recinto Etihad Stadium a Nottingham Forest. El elenco visitante, dirigido por el entrenador portugués Vitor Pereira, pelea por evitar el descenso y no registra victorias desde fines de enero.

Tras ese compromiso, los "ciudadanos" chocarán contra Newcastle el sábado en horario nocturno. "Es diferente si llegas a la ciudad de Mánchester a las 7 de la tarde que a la 1 ó 2 de la mañana. Estos detalles marcan la diferencia", explicó el director técnico.

El plantel viajará a la capital española Madrid el martes 10 de marzo. La situación asoma idéntica para la semana siguiente, ya que la liga local Premier League reprogramó el duelo ante el equipo West Ham United para la noche del sábado, otorgando apenas 72 horas para preparar la revancha europea.

A las complicaciones de calendario se sumaron las bajas confirmadas del mediocampista croata Mateo Kovacic y el defensor de la misma nacionalidad Josko Gvardiol. Además, existe incertidumbre respecto al delantero noruego Erling Haaland, quien quedó al margen de la última convocatoria contra el club Leeds United por un problema físico menor que el cuerpo técnico evitó detallar.