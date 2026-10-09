Hinchada del United recordará con una pancarta que Manchester City "no ganó nada limpio"

Los aficionados de Manchester United recuperarán este fin de semana una pancarta que llevaba sin usarse desde 2011, cuando Manchester City ganó su primer título en 35 años, para recordar a los Sky Blues que "no han ganado ningún título limpio desde entonces".

Esta será la primera muestra de la afición del United para recordar al City su culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras que destapó que inflaron sus cuentas en 1.000 millones de euros entre 2009 y 2018, la época en la que el dinero de Abu Dabi comenzó a tomar efecto y llegaron los primeros trofeos para la vitrina del City desde 1976.

El sector de Stretford End, donde generalmente ondean las banderas antes del comienzo de los partidos del United, rememorará esta mítica pancarta que por primera vez lució en el año 2000. En aquella ocasión, simplemente ponía "24 years" (24 años), en recuerdo del último título de sus 'ruidosos vecinos' y fue actualizándose año a año hasta llegar a los 35 en 2011, cuando el City conquistó la FA Cup, el primer título tras la llegada del dinero de Emiratos Árabes Unidos en 2008.

En la versión actualizada y que se verá desde este sábado cuando Manchester United se enfrente a Tottenham Hotspur, se leerá "51 years" (51 años), borrando de un plumazo los veinte títulos que el City conquistó en los últimos 18 años.

La pancarta fue llevada a cabo por el grupo The Red Army y les ha costado 114 libras (120 euros), según The Athletic.

La afición del United, desde que se destapó el escándalo de las 115 irregularidades financieras en febrero de 2023, generalmente canta al City "sabemos lo que son, unos tramposos".

Este domingo, en el primer partido del City desde la confirmación de la culpabilidad, la afición del Liverpool pretende recibir al bus del City con pancartas, banderas y bengalas para recordar las trampas que cometieron durante casi una década.