Jugadores de Liverpool se rindieron ante Salah tras anunciar su salida del club

El anuncio de la salida de Mohamed Salah de Liverpool al final de la presente temporada provocó una inmediata reacción en el plantel, donde varios de sus compañeros le dedicaron mensajes de admiración y agradecimiento por su impacto dentro y fuera de la cancha. El egipcio pondrá fin a una etapa de nueve años en Anfield, en la que se convirtió en uno de los máximos emblemas de la institución.

Uno de los homenajes más sentidos fue el de Andy Robertson, uno de los capitanes del equipo, quien escribió: "Han sido nueve de los mejores años de nuestras vidas con recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Ha sido una alegría ser parte del camino hasta convertirte en uno de los mejores jugadores que han pasado por el Liverpool. Tu mentalidad es inigualable y es un placer poder llamarte amigo".

El reconocimiento se repitió en otros integrantes del camarín. Futbolistas como Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai y el excompañero Trent Alexander-Arnold lo calificaron como una "leyenda", mientras que Milos Kerkez e Ibrahima Konaté lo describieron como un "rey". También hubo mensajes más personales, como el de Cody Gakpo, quien señaló: "Muy agradecido por haber compartido equipo contigo. Has dado ejemplo cada día y eres una verdadera leyenda. Te deseo lo mejor en el futuro".

Joe Gómez también se sumó a las despedidas con una publicación cargada de respeto hacia el delantero. "Uno de los mejores que han vestido la camiseta. Todo el mundo conoce tu grandeza, tu mentalidad y tu ética de trabajo. Siempre estaré agradecido por nuestra amistad a lo largo de estos años", expresó el defensor inglés.

Desde su llegada en 2017 procedente de la Roma, Salah disputó 435 partidos con Liverpool, marcó 255 goles y entregó 119 asistencias, cifras que lo instalaron como el tercer máximo goleador histórico del club. En ese período conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, dejando una huella que sus compañeros no tardaron en reconocer.