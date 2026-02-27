La Premier League reprogramó a Manchester City por su llave contra Real Madrid en Champions

La Premier League cambió el horario del partido entre West Ham United y Manchester City del sábado 14 de marzo, debido al enfrentamiento de los dirigidos por Pep Guardiola contra Real Madrid en la Liga de Campeones.

Manchester City se medirá ante Real Madrid en los octavos de final de la Champions, siendo la ida el miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el martes 17 en el Etihad Stadium.

Con ese escenario en el calendario, la Premier movió el duelo liguero de los "citizens" de las 09:30 horas (12:30 GMT) a las 17:00 horas (20:00 GMT) del mismo día

La competición inglesa también cambió el día del duelo entre Arsenal y Everton que iba a jugarse el domingo y ahora lo hará el sábado 14 de marzo, debido a que los 'Gunners' se enfrentarán el 17 a Bayer Leverkusen y era inviable que hubiera solo 48 horas entre ambos enfrentamientos.

La Premier ya había anticipado estos cambios por el escaso margen de maniobra que daba el sorteo y porque la UEFA se negó a que se jugaran las vueltas el jueves 18, como intentó la liga inglesa para no trastocar sus encuentros que llevaban programados desde el pasado 21 de enero.

La competición inglesa avisa a clubes y aficionados con seis semanas de antelación de los horarios para que estos puedan organizarse con suficiente tiempo.