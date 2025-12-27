Síguenos:
Liverpool mantuvo racha triunfal con victoria sobre Wolves en la Premier League

Publicado:
Liverpool mantuvo racha triunfal con victoria por 2-1 sobre Wolves en la fecha 18 de la Premier League. Los "reds" consiguieron la victoria con la seguidilla de goles de Ryan Gravenberch y Florian Wirtz, mientras que el descuento lo hizo Santiago Bueno. A pesar del mal comienzo de año, Liverpool sumó su tercera victoria seguida en la competencia y se ubicó en el cuarto puesto con 32 puntos a la espera de lo que haga Chelsea ante Aston Villa.

LEER ARTICULO COMPLETO

