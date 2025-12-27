Liverpool y Wolves rindieron homenaje a Diogo Jota en su partido por Premier League
Liverpool y Wolves rindieron homenaje a Diogo Jota en la previa del partido por la fecha de la Premier League.
El jugador vistió la camiseta de ambos equipos y fueron sus excompañeros e hinchas quienes lo conmemoraron, frente a su familia en Anfield poco de cumplir 6 meses de su fallecimiento. Además, sus hijos Dinis y Duarte salieron a la cancha junto al capitán de Liverpool, Virgil van Dijk
