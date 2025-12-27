Arsenal venció por 2-1 a Brighton y se mantiene como líder de la Premier League en la jornada 18 de la competencia. Martín Odegaard abrió la cuenta para los "Gunners", mientras que el segundo gol llegó por medio de un autogol de Georginio Rutter. Asimismo, el descuento fue obra de Diego Gómez. Con este triunfo, el elenco del norte de Londres es líder de la liga inglesa con 42 puntos, dos más que su escolta Manchester City.

