Manchester City ganó la Copa de la Liga y Guardiola llegó a 40 títulos como técnico

Manchester City se alzó como ganador de la Copa de la Liga tras vencer 2-0 en la final a Arsenal en un encuentro disputado en el Wembley Stadium, donde Josep Guardiola sumó otro título al mando de los "Citizens" y alcanzó 40 en su carrera como DT.

Tras un primer tiempo muy parejo, en la segunda mitad Nico O'Reilly (60') abrió el marcador y, cuatro minutos después, anotó su doblete para liderar a su equipo a la conquista de un nuevo trofeo en el fútbol inglés.

A pesar de las críticas surgidas tras la dolorosa eliminación en Champions League ante Real Madrid, Guardiola sumó su trofeo número 19 al frente del City con la conquista de la Copa de la Liga.

El siguiente duelo de los "citizens" será de local por los cuartos de final de la FA Cup frente a Liverpool el sábado 4 de abril a las 08:45 horas (11:45 GMT), mientras que Arsenal se medirá ante Southampton como visita en la misma instancia y mismo día a las 16:00 horas (19:00 GMT).