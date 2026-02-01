Manchester United evitó un bochorno y logró vencer de forma agónica por 3-2 a Fulham este domingo en Old Trafford, por la fecha 24 de la Premier League. Los "Diablos Rojos" iban ganando 2-0 con anotaciones de Casemiro y Matheus Cunha, pero Raúl Jiménez y Kevin metieron presión con el empate para la visita. Finalmente, Benjamin Sesko aprovechó una asistencia de Bruno Fernandes para decretar la victoria.

