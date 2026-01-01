Marcelino Núñez, Lawrence Vigouroux y Ben Brereton celebraron en el arranque del 2026

El 2026 comenzó de la mejor manera para los representantes nacionales en Inglaterra. Mientras el mundo celebra la llegada del Año Nuevo, la pelota rodó en la Championship y los tres chilenos que vieron acción este 1 de enero festejaron triunfos con sus respectivas escuadras en condición de local.

Marcelino Núñez pelea el ascenso

En uno de los duelos más atractivos, Ipswich Town ratificó su buen momento al vencer por 2-1 a Oxford United. El volante Marcelino Núñez arrancó como titular y manejó los hilos del mediocampo hasta los 68 minutos, momento en que fue reemplazado por Jack Clarke.

Los goles para los "Tractor Boys" fueron obra de Jaden Philogene-Bidace (17’) y Chuba Akpom (40’), mientras que el descuento visitante llegó por medio de Will Lankshear. Con este resultado, el equipo del ex Universidad Católica escaló al segundo lugar de la tabla con 44 puntos, manteniéndose en zona de ascenso directo.

Vigouroux fue la figura en Gales

Quien se robó las miradas fue Lawrence Vigouroux. El portero chileno disputó los 90 minutos y fue elegido la figura del partido en la victoria de Swansea City por 1-0 sobre West Bromwich Albion.

El gol del triunfo lo anotó Jay Fulton a los 74 minutos, pero las intervenciones del meta nacional fueron claves para sostener el cero en su arco. Gracias a esta actuación, el cuadro de Gales se ubicó en la decimoquinta posición con 32 unidades.

Brereton sumó desde la banca

Finalmente, Derby County consiguió una valiosa victoria por la cuenta mínima ante Middlesbrough. El delantero Ben Brereton ingresó al campo de juego a los 59 minutos en reemplazo de Rhian Brewster, aportando frescura al ataque en el tramo final.

El único gol del encuentro fue obra de Bobby Clark a los 70 minutos. Con estos tres puntos, el elenco del atacante de la Roja trepó al undécimo lugar de la clasificación con 35 puntos, acercándose a los puestos de play-offs.