Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

Suiza confirmó 40 muertos y 115 heridos por incendio durante fiesta en centro de esquí

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

Las autoridades se centran en salvar las vidas de quienes se encuentran en estado crítico e identificar los cadáveres, aunque reconocieron que es "difícil saber cuánto tiempo llevará".

Suiza confirmó 40 muertos y 115 heridos por incendio durante fiesta en centro de esquí
 EFE

El hecho causó impacto en el país debido a la probable edad de las víctimas, probablemente muy jóvenes.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Autoridades suizas confirmaron que 40 personas murieron la madrugada de este jueves en el incendio ocurrido en un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas resultaron heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que ofrecieron su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.

La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que es "difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas fatales, pero aseguró que se puso en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.

Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consistió en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial".

Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora señaló que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subterráneo.

Víctimas jóvenes

Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.

Respecto a informaciones que indican que el local se trataba de un centro nocturno con una clientela entre 15 y 20 años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.

No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada