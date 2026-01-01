Síguenos:
Netanyahu festejó el Año Nuevo en la mansión de Trump en Florida

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la suntuosa fiesta de Año Nuevo celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los gobiernos de ambos países.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a Netanyahu y a su mujer, Sara, entre los invitados al evento organizado para despedir el año en Mar-a-Lago.

Netanyahu (que vistió traje y corbata negra) y su esposa asistieron al evento por invitación de Trump, quien lució un esmoquin, mientras su esposa Melania llevaba un elegante vestido de tonos plateados.

Netanyahu fue el único líder extranjero invitado al evento, y el único que asistió al baile presidencial, según su oficina de prensa.

