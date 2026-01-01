Netanyahu festejó el Año Nuevo en la mansión de Trump en Florida
"Qué lindo volver a verlos": Barticciotto tuvo junta con campeones de la Libertadores con Colo Colo
Más de 400 evacuados por inundaciones en Argentina
Autoridades fiscalizaron terminales de buses en víspera de Año Nuevo
Río de Janeiro renueva su récord como dueña de la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo
Las primeras horas de Joaquín Sosa como nuevo jugador de Colo Colo
Netanyahu festejó el Año Nuevo en la mansión de Trump en Florida
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la suntuosa fiesta de Año Nuevo celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los gobiernos de ambos países.
Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a Netanyahu y a su mujer, Sara, entre los invitados al evento organizado para despedir el año en Mar-a-Lago.
Netanyahu (que vistió traje y corbata negra) y su esposa asistieron al evento por invitación de Trump, quien lució un esmoquin, mientras su esposa Melania llevaba un elegante vestido de tonos plateados.
Netanyahu fue el único líder extranjero invitado al evento, y el único que asistió al baile presidencial, según su oficina de prensa.