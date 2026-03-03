Newcastle United sufrió brote de virus a una semana de enfrentar a FC Barcelona en Champions

El director técnico Eddie Howe, de Newcastle United, reveló este martes en Londres que un virus afectó a diversos integrantes de su plantel profesional. El brote ocurrió a solo siete días de que el conjunto británico reciba a FC Barcelona por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, generando preocupación en el cuerpo técnico de las "Urracas".

Entre los futbolistas perjudicados por la enfermedad se encontraron el delantero alemán Nick Woltemade y el volante inglés Jacob Ramsey. "Nick Woltemade cayó enfermo y no entrenó. Intentaremos que llegue a mañana. Obviamente hay un virus en el equipo", detalló el técnico en la previa del enfrentamiento que sostendrán ante Manchester United por la Premier League.

Eddie Howe explicó que Jacob Ramsey presentó malestares físicos durante el último encuentro frente a Everton, lo que obligó a su sustitución. Asimismo, el estratega confirmó que no contará para los próximos desafíos con el mediocampista brasileño Bruno Guimarães, el defensa suizo Fabian Schär ni el juvenil inglés Lewis Miley, quienes quedaron descartados de la convocatoria en Newcastle.

En el aspecto positivo, el conductor del equipo informó que el defensa británico Valentino Livramento entró en la recta final de su recuperación tras la lesión sufrida en enero. No obstante, el técnico descartó su presencia inmediata en el campo de juego hasta asegurar su total condición física para los retos venideros en St. James' Park.

Newcastle United atraviesa un presente irregular en Inglaterra, donde se ubica en la decimotercera posición de la tabla con 36 unidades. El elenco del norte de la isla registró solo una victoria en sus últimos seis compromisos ligueros, quedando a doce puntos de distancia de los puestos de clasificación a competencias europeas cuando restan 30 puntos por disputarse en el torneo local.