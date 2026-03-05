Osula humilló a Manchester United años después de ganar concurso de habilidades en Old Trafford

El delantero danés William Osula otorgó este miércoles la victoria a Newcastle United por 2-1 obre Manchester United en una nueva jornada de la Premier League. El atacante de 1,91 metros recorrió medio campo para batir al portero belga Senne Lammens en el epílogo del encuentro, transformándose en el verdugo del club que lo reconoció públicamente hace más de una década en Reino Unido.

La victoria de Newcastle United tuvo un tinte cinematográfico debido a un registro de 2014 que reflotaron los aficionados en redes sociales. En aquel año, el departamento de comunicaciones de Manchester United felicitó formalmente a un pequeño William Osula por ganar un certamen de habilidades técnicas en el Estadio Old Trafford. Doce años después de aquel premio, el futbolista formado en Copenhague terminó con el invicto del técnico británico Michael Carrick.

El conjunto de las "Urracas" consiguió los tres puntos tras una resistencia de más de 45 minutos con un jugador menos, luego de la expulsión del mediocampista inglés Jacob Ramsey. Con su anotación agónica, el ariete de Dinamarca se convirtió en el único suplente en la historia de la competición en marcar el gol de la victoria en el descuento contra la escuadra de Manchester.

"William Osula tuvo ese momento en el que demostró su velocidad. Es un gran gol que enseña su fuerza. Pidió diez balones extra en el entrenamiento previo para practicar esa misma definición y la clavó en el ángulo cuando más importaba", aseguró el estratego inglés Eddie Howe en la conferencia de prensa realizada en Newcastle. El técnico valoró la preparación del joven que llegó a la institución en 2022 desde Sheffield United.

Tras el triunfo en St. James' Park, el elenco de Newcastle alcanzó la duodécima posición con 39 unidades en la tabla de Inglaterra. El plantel profesional enfoca ahora sus desafíos en la quinta ronda de la FA Cup ante Manchester City, previo al viaje que realizará hacia España para medirse contra Barcelona en la Champions League, donde William Osula asoma como la principal alternativa ofensiva.