Paul Scholes reveló que el United contrató a Marcos Rojo porque el nieto de Van Gaal lo usaba en el FIFA

El paso del defensor argentino Marcos Rojo por Manchester United dejó títulos y un rendimiento recordado tras su gran Mundial en Brasil 2014. Sin embargo, a más de una década de su llegada a Old Trafford, una leyenda del club reveló el particular motivo que gatilló su fichaje.

En conversación con el podcast The Good, The Bad & The Football, el exmediocampista Paul Scholes desclasificó una anécdota que vincula el Scouting del club con la tecnología doméstica.

"Aparentemente, Louis van Gaal lo fichó porque su nieto lo conocía por jugar al FIFA", confesó Scholes entre risas.

Rojo aterrizó en Manchester el 20 de agosto de 2014, proveniente de Sporting de Lisboa, luego de ser pieza clave en la selección argentina subcampeona del mundo. Pese a la curiosa génesis de su contratación, el defensor logró consolidarse durante varias temporadas en Inglaterra.

En su etapa como "Red Devil", que se extendió formalmente hasta 2021 (con una cesión previa a Estudiantes), el hoy jugador de Boca Juniors registró 122 partidos oficiales y tres títulos: Una FA Cup (2015-16), una Copa de la Liga (2016-17) y la Europa League bajo el mando de José Mourinho.