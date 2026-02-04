Pep Guardiola y conflictos actuales del mundo: Aún nos seguimos matando, ¿por qué?

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, habló abiertamente sobre varios de los conflictos que existen en estos momentos en el mundo, como el genocidio en Palestina, la guerra de Rusia contra Ucrania, el asesinato de Renee Good y Alex Pretti, y se preguntó por qué en el momento de mayor avance tecnológico de la humanidad la gente se sigue matando.

"Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en todo el mundo, en Sudán, en todos los sitios", dijo Guardiola.

"Me alegro que me preguntes porque creo que es la primera vez en 10 años que un periodista me pregunta de esto. Parece que no le permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?", añadió.

"Ahora podemos verlo todo, antes no. ¿Querer hacer daño a otro país?, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele. Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas. Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días. Los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas y ¿la gente no siempre empatía? Lo siento, no lo entiendo", añadió Guardiola.

"No preguntes si está bien o mal, ayúdalos. Son seres humanos. Después podemos discutir, puedes tener una idea u otra, pero cuando la gente se está muriendo tienes que ayudarles. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, la humanidad está en la mejor posición de siempre en cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo, pero aún nos matamos, ¿por qué? ¿para qué?", remató.