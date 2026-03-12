Problemas para La Roja: Lesión marginará a Marcelino Núñez de los amistosos de marzo

No ha sido el mejor de los comienzos de año para Marcelino Núñez, quien sigue sumando frustraciones en este 2026 y este martes sumó su quinta ausencia consecutiva por lesión, luego de no ser convocado en el amargo empate 3-3 de Ipswich Town ante Stoke City.

El resultado como visitante significó un duro golpe para las aspiraciones de ascenso directo de los "Tractores", pero la preocupación principal en nuestro país pasa por el estado físico del mediocampista formado en Universidad Católica.

Tras el encuentro, fue el propio entrenador del cuadro inglés, Kieran McKenna, quien confirmó la gravedad de la dolencia del chileno, asegurando que seguirá fuera de las canchas por las próximas semanas.

"Se lesionó el tendón de la corva en el partido del sábado", detalló el estratego norirlandés respecto al estado de Núñez.

Al ser consultado por los plazos de recuperación, McKenna fue tajante: "No jugó este partido, ni el sábado, y probablemente tampoco el siguiente".

De esta manera, y salvo una recuperación milagrosa, el jugador nacional se perderá los compromisos de este fin de semana y del próximo 21 de marzo.

Esta situación médica enciende las alarmas en la selección chilena, donde el cuerpo técnico seguía con atención el presente del volante.

Los tiempos de recuperación descartarían su presencia en La Roja, por lo que el técnico Nicolás Córdova se verá en la obligación de buscar un reemplazante en el mediocampo de cara a la próxima fecha FIFA, donde Chile disputará duelos amistosos ante Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, programados para el 27 y 30 de marzo, respectivamente.