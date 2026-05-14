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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Qué necesita Arsenal para ganar la Premier League el próximo martes?

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo de Mikel Arteta depende de sí mismo y puede asegurar el título incluso sin jugar ese día.

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Arsenal puede proclamarse campeón de la Premier League el próximo martes si primero derrota este lunes a Burnley, ya descendido, y luego Manchester City no consigue vencer el martes a Bournemouth, que pelea por puestos europeos.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a las dos últimas fechas con dos puntos de ventaja sobre los "citizens" y depende de sí mismo para levantar el trofeo después de 22 años sin ganar la liga inglesa.

Si Arsenal vence sus dos partidos, ante Burnley y luego contra Crystal Palace, será campeón sin mirar otros resultados.

En caso de que Arsenal y Manchester City ganen en la próxima jornada, todo se resolverá en la fecha final, con los londinenses visitando a Crystal Palace y el elenco de Josep Guardiola recibiendo a Aston Villa.

Si Arsenal empata uno de sus dos encuentros, la definición puede quedar sujeta a la diferencia de goles, donde City aparece por ahora con +43 contra +42 de los "gunners", además de ventaja en goles a favor por 75 contra 68.

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