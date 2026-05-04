Respiro para Arsenal: Manchester City se enredó en la lucha por la Premier con un empate

La jornada 35 de la Premier League inglesa finalizó con un resultado que puede ser decisivo en la definición del título, pues Manchester City igualó 3-3 en su visita a Everton FC.

El equipo de Pep Guardiola se puso en ventaja antes del descanso con el gol de Jérémy Doku al minuto 43'.

Sin embargo, los "toffees" generaron peligro pese a su escasa posesión de balón y en la segunda etapa lo daban vuelta gracias a un doblete de Thierno Barry (68', 81') y Jake O'Brien (73').

Los "citizens" reaccionaron rápidamente luego del 3-1 con el descuento de Erling Haaland a los 83' y Doku repitió en la cuenta para sentenciar el empate a los 90+7'.

Más allá del punto rescatado, este partido significó un traspié importante para el City ya que Arsenal quedó con una ventaja de cinco puntos (76).

Con tres fechas por jugarse, el cierre de ambos equipos y el partido pendiente de Manchester City con Crystal Palace serán vitales en una carrera con ventaja "gunner", pero aún abierta.