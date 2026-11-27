Tres clubes de la Premier League consideran que obligar a los propietarios de Manchester City a vender la institución es una sanción justa en el marco del proceso por las irregularidades financieras del conjunto inglés.

Según informó la BBC, que consultó a fuentes de distintos clubes de la liga inglesa, existe interés en que el fondo de inversión de Emiratos Arabes Unidos, propietario del equipo desde 2008, se desprenda de la institución tras el fallo que declaró culpable a Manchester City de 114 de las 115 irregularidades financieras que se le imputaron.

El Regulador Independiente del Fútbol inglés, organismo creado a raíz del proyecto de la Superliga europea, tiene facultades para obligar a los propietarios a vender un club cuando considera que estos no reúnen las condiciones adecuadas para administrarlo. Una medida de esta naturaleza carece de precedentes en el fútbol inglés.

Entre las posibles sanciones que enfrenta el conjunto dirigido por Josep Guardiola figuran una multa económica, la deducción de puntos durante una o más temporadas e incluso el descenso de categoría. Entre las irregularidades se encuentra la ampliación artificial del valor de sus patrocinios por más de 900 millones de euros durante nueve años.

Manchester City apeló el fallo de la comisión independiente y espera conocer la resolución antes de finales de enero de 2027. Se estima que el proceso tendrá una sanción definitiva antes del término de la temporada, sin posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuya jurisdicción no es reconocida por la Premier League.