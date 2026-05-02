[VIDEO] La burla de Leeds al DT Michael Jackson tras vencer a Burnley

Los hinchas de Leeds United protagonizaron una llamativa burla contra el técnico interino de Burnley, Michael Jackson, luego del triunfo de su equipo, luego que el club hizo sonar "Smooth Criminal" en plena celebración.

La situación generó rápida reacción en redes sociales, ya que el nombre del entrenador rival coincidía con el del histórico cantante estadounidense, autor de la canción elegida para acompañar el festejo.

El registro se viralizó por el tono irónico de la celebración de Leeds, que aprovechó la victoria ante Burnley para sumar una cuota de humor futbolero con una referencia directa a Michael Jackson.