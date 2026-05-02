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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Marcelino celebró ascenso de Ipswich junto a Ed Sheeran

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno festejó el regreso del club inglés a la Premier League.

[VIDEO] Marcelino celebró ascenso de Ipswich junto a Ed Sheeran
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El volante chileno Marcelino Núñez fue protagonista en la celebración de Ipswich Town tras conseguir el ascenso a la Premier League, en una fiesta que también tuvo como protagonista al cantante británico Ed Sheeran.

El artista no quiso perderse el festejo del conjunto inglés, del que además es accionista, y compartió con los jugadores en el vestuario después de una jornada histórica para el club.

La presencia de Marcelino junto a Sheeran marcó uno de los momentos llamativos de la celebración, con el chileno disfrutando el ascenso de Ipswich Town a la máxima categoría del fútbol inglés.

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