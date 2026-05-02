"Nos parece insólito": Minvu rechaza querella por paralización anticipada de obras en el Olivar

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó la querella que la empresa Social Arquitectura interpuso en su contra por paralizar anticipadamente las obras de reconstrucción que llevaba a cabo en el sector El Olivar en la Región de Valparaíso, tras los devastadores incendios de 2024.

La compañía ingresó la querella ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso con el fin de invalidar una serie de actos administrativos decretados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que ordenó revocar el convenio con la empresa y continuar con el cobro de una boleta de garantía por 500 UF (poco más de 20 millones de pesos) que, posteriormente, fue suspendido de forma provisoria.

Ante ello, Social Arquitectura exige una indemnización de más de 12 mil millones de pesos por perjuicios ocasionados.

"Nos parece insólito", dice el Minvu

En este contexto, desde el Minvu respondieron que todas las decisiones adoptadas han estado basadas en antecedentes técnicos, en la normativa vigente y en el resguardo tanto de los recursos públicos como de la seguridad de las familias damnificadas.

"Nos resulta inverosímil que, mientras este ministerio denuncia eventuales fraudes que afectan a cientos de familias damnificadas, instruye todos los sumarios administrativos y adopta las medidas para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares técnicos exigidos para entregar viviendas adecuadas, existan voces en el Congreso que aboguen por una entidad que actualmente, además, está siendo investigada por la Fiscalía", dijo la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar.

"Nuestra prioridad ética, técnica y profesional, como la de todos los funcionarios de este ministerio, está en las familias de El Olivar y en cumplir con otorgarles una solución habitacional que responda a los estándares que corresponden, a más de dos años del voraz incendio ocurrido en la Región de Valparaíso", defendió.

La cartera desestimó previamente las acusaciones de fraude al Fisco y coacción por parte de la empresa, que reiteradamente ha denunciado a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos "forzados" que justificaran el término anticipado de contratos con Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián Limitada, junto a la decisión de demoler 52 viviendas con más de un 90% de avance en El Olivar.

Por su parte, el titular del Minvu ya había denunciado ante el Ministerio Público a ambas empresas por eventuales delitos de fraude al Fisco, estafa, uso malicioso de certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias, entre otras figuras penales.

Social Arquitectura acusa que Minvu ignoró antecedentes técnicos

Por su parte, la abogada de Social Arquitectura, Erika Maira, apuntó que el ministro Poduje ignoró los antecedentes técnicos que él mismo solicitó en torno al proyecto habitacional que solicitó demoler.

"Quiero hacer hincapié en que estas casas no se habían terminado de construir ni se habían entregado, por lo tanto, en el curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado y no lo hubiera interrumpido fuera de toda facultad, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones que son perfectamente posibles de plantear y son comunes en los contratos de construcción", aseguró.

Asimismo, sostuvo que "para nosotros es llamativo, entonces, que el ministro reiteradamente ha ignorado los antecedentes técnicos que él mismo ha solicitado y que no refrendan su posición".

Desde la arista política, tras el anuncio de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) planteó que "es un caso de vivienda que no cumplía estándares antisísmicos, estructurales y contra incendios".

"Si el Ministerio de Vivienda ha llegado a la convicción técnica y económica de que las reparaciones tienen costos altos tanto sociales como de seguridad, y que por ello la demolición es el mejor camino para solucionar el problema de fondo de estas familias, debemos sumarnos a la solución. El bienestar de las familias no puede estar invisibilizado por el aprovechamiento político de la oposición", aseveró.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) indicó que "no se entiende, en términos concretos, por qué tienen que demolerse esas casas. La verdad es que nosotros también, como Partido Socialista, vamos a oficiar para saber por qué y cuál es el sentido de esto, porque en realidad, en términos de construcción, la medida no se entiende".

"Obviamente esperamos la respuesta de él (Poduje), que debe ser muy razonable, pero ojalá que lo haga en términos mesurados y no como ha estado lamentablemente actuando hasta ahora", arremetió.