Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago20.0°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] "Te veo más que a mi mujer": La divertida frase de Haaland con un camarógrafo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero noruego desató las risas de la transmisión oficial tras el triunfo de Manchester City sobre Liverpool.

[VIDEO]
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Erling Haaland volvió a transformarse en protagonista dentro y fuera de la cancha. Tras el sólido triunfo 3-0 de Manchester City frente a Liverpool, el atacante noruego dejó una de las postales más comentadas de la jornada de Premier League.

Luego del pitazo final, un camarógrafo de la transmisión se acercó al "Androide" para felicitarlo por su tanto: "Gran gol, amigo. Gran gol", le dijo.

Fiel a su estilo espontáneo, el artillero no tardó en responder con una particular broma: "Estás en todas partes. Te veo más que a mi mujer".

La salida provocó la inmediata carcajada del trabajador, mientras el '9' de los "ciudadanos" se alejaba rumbo al vestuario con una sonrisa.

Mira acá el video

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada