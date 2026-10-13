[VIDEO] "Te veo más que a mi mujer": La divertida frase de Haaland con un camarógrafo

Erling Haaland volvió a transformarse en protagonista dentro y fuera de la cancha. Tras el sólido triunfo 3-0 de Manchester City frente a Liverpool, el atacante noruego dejó una de las postales más comentadas de la jornada de Premier League.

Luego del pitazo final, un camarógrafo de la transmisión se acercó al "Androide" para felicitarlo por su tanto: "Gran gol, amigo. Gran gol", le dijo.

Fiel a su estilo espontáneo, el artillero no tardó en responder con una particular broma: "Estás en todas partes. Te veo más que a mi mujer".

La salida provocó la inmediata carcajada del trabajador, mientras el '9' de los "ciudadanos" se alejaba rumbo al vestuario con una sonrisa.

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