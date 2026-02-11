Wayne Rooney arremetió contra viral hincha de Manchester United: "No lo soporto más"

Una ácida crítica lanzó la leyenda de Manchester United, Wayne Rooney, contra el influencer y fanático del club, Frank Ilett, quien se ha vuelto viral por su particular desafío de no pasar por la peluquería hasta que el cuadro de Old Trafford encadene cinco victorias seguidas.

En conversación con el podcast "No Tippy Tappy Football", el máximo goleador en la historia del United no ocultó su fastidio por la atención mediática que ha recibido el joven, conocida popularmente como "The United Strand", en medio del interinato de Michael Carrick.

"Lo pondría al otro lado del país, no lo soporto más", disparó Rooney al ser consultado por el fenómeno.

El otrora delantero cuestionó que el foco de la hinchada y la prensa esté puesto en un tema estético por sobre el rendimiento deportivo del plantel.

"Hablamos de que Carrick y el equipo intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo para que se corte el pelo", añadió molesto.

Finalmente, el "Bad Boy" puso en duda las intenciones del fanático, sugiriendo que el éxito del equipo podría perjudicar su actual fama en redes sociales. "Apuesto a que estaría destrozado si el United ganara el quinto partido, porque pasaría a ser irrelevante", sentenció.

Cabe recordar que la racha del Manchester United de Carrick se cortó este martes tras empatar 1-1 frente a West Ham.