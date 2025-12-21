Fiorentina ganó su primer partido de la temporada al golear 5-1 a Udinese en el Estadio "Artemio Franchi", por la fecha 16 de la Serie A. La última victoria del cuadro de Florencia fue en mayo, cuando se impuso al mismo rival. Los goles este domingo fueron de Rolando Mandragora, Albert Gundmundsson, Cher Ndour y un doblete de Moise Kean para los "Viola", mientras que Oumar Solet descontó para el cuadro de Friuli.

