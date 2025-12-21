Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago26.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Fiorentina ganó su primer partido de la temporada con una goleada Udinese en la Serie A

Publicado: | Fuente: ESPN
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Fiorentina ganó su primer partido de la temporada al golear 5-1 a Udinese en el Estadio "Artemio Franchi", por la fecha 16 de la Serie A. La última victoria del cuadro de Florencia fue en mayo, cuando se impuso al mismo rival. Los goles este domingo fueron de Rolando Mandragora, Albert Gundmundsson, Cher Ndour y un doblete de Moise Kean para los "Viola", mientras que Oumar Solet descontó para el cuadro de Friuli.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados