Investigan al jefe de los árbitros por presunto fraude deportivo en Italia

Gianluca Rocchi, responsable de la designación de árbitros en la Serie A y la Serie B, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por una presunta participación en fraude deportivo, en una causa que apunta a posibles interferencias en decisiones tomadas desde la sala VAR.

La investigación se encuentra en una fase preliminar y se concentra en episodios ocurridos entre 2024 y 2025. Según reportes de medios italianos, la pesquisa analiza si existieron presiones indebidas por parte de Rocchi en distintos encuentros, con especial atención a situaciones en las que se habría alterado el normal funcionamiento del protocolo de revisión arbitral.

Uno de los casos que aparece bajo análisis es el partido entre Udinese y Parma del 1 de marzo de 2025. En esa acción, durante la revisión de una posible mano dentro del área, el criterio del VAR cambió en pocos segundos y terminó con una recomendación para que el árbitro revisara la jugada en el monitor a pie de cancha.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, Rocchi se habría levantado de su puesto y golpeado varias veces el cristal de la sala VAR para llamar la atención de quienes estaban a cargo de la revisión, lo que pudo haber influido en la decisión final sobre la jugada.

Otro episodio que también forma parte del expediente es el Inter de Milán ante Verona del 8 de enero de 2024, en el que se revisó una acción entre Alessandro Bastoni y Duda dentro del área. En ese partido, el VAR validó la jugada y el posterior gol del Inter sin activar una revisión en el monitor, lo que ahora está siendo examinado para determinar si el procedimiento se ajustó al protocolo.

El caso reabrió además la tensión entre la Asociación Italiana de Árbitros y la Federación Italiana de Fútbol, en un momento delicado para la estructura arbitral del calcio. Rocchi encabeza la Comisión de Árbitros y cumple un rol central en la organización técnica de las designaciones en las dos principales categorías del fútbol italiano.