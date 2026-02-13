Lazio presentará proyecto de estadio propio con remodelación a antiguo recinto

El club italiano SS Lazio comunicó que está próximo a anunciar con bombos y platillos su proyecto en busca de la remodelación del Estadio Flaminio y así tener casa propia.

Las "Aguilas" pretenden quedarse con el histórico pero abandonado recinto por 99 años y así dejar de compartir el Estadio Olímpico con sus archirrivales de AS Roma.

El plan ya fue entragado Ayuntamiento de Roma y la presentación al público general será mediante una conferencia de prensa el martes 17 de febrero, con una explicación "completa y detallada todo el contenido de la propuesta del proyecto".

Dentro de los aspectos a revelarse están "las características técnicas de la intervención, el proyecto de reurbanización del terreno" y "los beneficios para la ciudad.

El Estadio Flaminio fue construido en 1957, en los terrenos que albergaron el antiguo Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, que albergó tres partidos del Mundial de 1934, incluyendo la final ganada por Italia.

La vinculación histórica con el fascismo dio de qué hablar en redes sociales, pues gran parte de los hinchas de Lazio respaldan aquella ideología totalitaria y al dictador Benito Mussolini.

Inaugurado en 1959, sede del fútbol olímpico en 1960 y con una reforma hecha en 2008, el Estadio Flaminio fue utilizado para el rugby hasta quedar en desuso en 2017, sufriendo deterioro en sus instalaciones.