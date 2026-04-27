Luka Modric fue operado con éxito de su fractura y se enfocará en llegar a la Copa del Mundo

El volante croata de AC Milan, Luka Modric fue operado este lunes con "éxito" de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra Juventus de Turín, según informó el club milanés.

En un comunicado, AC Milan dio por terminada la temporada del croata en la Serie A antes del final oficial, el próximo 24 de mayo. "El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo".

"AC Milan comunica que, este lunes, Luka Modrić fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica La Madonnina de Milán. Fue necesario intervenir quirúrgicamente para tratar una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo", informó.

"La operación, realizada por el equipo del doctor Luca Autelitano en presencia de los médicos de AC Milan Stefano Mazzoni y Andrea Bulgheroni, fue un éxito total", añadió.

Modric tuvo que ser sustituido en el minuto 79 del partido contra Juventus después de un choque cabeza contra cabeza en la disputa de un balón con el italiano Manuel Locatelli que le dejó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro.

La lesión de la leyenda croata, Balón de Oro en 2018, se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el que sería el quinto de Modric tras los de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.