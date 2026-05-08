Maripán volvió a ser suplente en el retorno de Torino al triunfo ante Sassuolo

La fecha 36 de la Serie A italiana inició con el triunfo por 2-1 de Torino ante Sassuolo, con el chileno Guillermo Maripán sin sumar minutos en la banca local.

El equipo del central nacional ganó luego de tres partidos de sequía gracias a los goles de Giovanni Simeone (66') y Marcus Pedersen (70') para remontar, pues la visita había abierto el marcador con Kristian Thorstvedt (51').

Sin riesgo de descenso ni opciones de copas para su escuadra, Maripán sumó su tercer encuentro seguido sin acción en Torino.